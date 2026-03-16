Calcio | Legino, una torre faro è caduta al Ruffinengo a causa del maltempo: struttura chiusa per verificare la tenuta delle altre torri

A fare le spese dei danni causati dal maltempo e dal forte vento che domenica 15 marzo ha colpito il Savonese c'è anche il campo sportivo Ruffinengo, dove è caduta una torre faro.

Fortunatamente l’episodio è avvenuto di notte, quando nessuno era presente. Il palo si è posato su alcuni container a lato della tribuna, senza causare danni né al campo né alla parte riservata al pubblico.

A fronte dell’incidente i tecnici del Comune hanno disposto la chiusura temporanea della struttura sportiva per poter eseguire i necessari approfondimenti e verificare la tenuta delle altre torri faro.

"La speranza è quella di poter consentire al più presto la ripresa dell’attività del Legino - dichiara l’assessore allo Sport Francesco Rossello - ma, considerata l’intensità del vento nei giorni scorsi, è necessario verificare in maniera approfondita le condizioni dell’intera struttura, a partire dalle altre tre torri, per garantire la piena sicurezza dell’impianto".