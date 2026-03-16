Calcio | Pontelungo. Super Asteggiante e Ardissone, il Pontelungo batte 5-2 il Little Club e torna al successo dopo più di due mesi

Il Pontelungo ritrova la vittoria che mancava dall’11 gennaio e lo fa con una prestazione convincente sul campo del Little Club James, superato per 5-2 al termine di una gara ricca di episodi e di gol.

La prima vera occasione è però per il Pontelungo al 15’: cross dalla sinistra per Trucchi, anticipato dalla difesa, ma la palla arriva a Guardone che calcia di prima intenzione trovando il salvataggio sulla linea di Pandiscia. Sul corner successivo ancora Guardone prova la conclusione, questa volta bloccata senza problemi da Parise. Gli ospiti insistono e al 20’ sfiorano ancora il vantaggio: angolo di Ardissone e colpo di testa di Corciulo tutto solo sul secondo palo, ma la palla termina alta. Il Little Club James si vede invece al 23’ con un tiro potente dalla distanza. Il Pontelungo passa al 33’: Parise compie un grande intervento sulla prima conclusione di Ardissone, ma sulla ribattuta Asteggiante trova un preciso tiro a giro che si insacca sul secondo palo. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio: ancora Ardissone al tiro, respinta del portiere e Trucchi è il più rapido a ribadire in rete per lo 0-2.

Nella ripresa il Pontelungo continua a colpire. Al 57’ arriva il terzo gol con Ardissone che, dopo diversi tentativi nel primo tempo, trova finalmente la rete con un tiro deviato che spiazza il portiere. Il Little Club James prova a reagire e al 68’ riapre la partita: su una punizione messa in mezzo la difesa ospite manca l’intervento e Cerosillo, all’esordio stagionale, trova la zampata vincente per il 3-1. Poco dopo è Asteggiante a colpire il palo. Al 78’ i padroni di casa accorciano ancora le distanze: cross dalla trequarti, la difesa non riesce a liberare e Pandiscia trova il gol del 3-2 riaprendo il match. La speranza dura poco perché all’81’ il Pontelungo trova il 4-2 con un lancio lungo che sorprende la difesa: l’attaccante ospite si presenta davanti al portiere e deposita il pallone sotto la traversa. Nel recupero arriva anche il definitivo 5-2 con Asteggiante che firma la doppietta personale su assist di uno scatenato Ardissone, protagonista come tutta la squadra di una prestazione finalmente convincente.