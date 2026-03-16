Calcio | Ligorna. Il presidente Saracco scaccia la tensione: "La lotta con il Vado per la Serie C? Vivo questo momento godendomelo" (VIDEO)

Battagliare con il Vado, per riuscire ad approdare nel mondo del calcio professionistico, non sembra stia appesantendo mentalmente il Ligorna.

Lo si è visto ieri in campo, con i biancoblu arrivati al Chittolina forti delle proprie convinzioni, e lo si è percepito dalle parole del presidente Alberto Saracco.

Il massimo dirigente della società genovese, pur consapevole dell’importanza della posta in palio, ha confermato di vivere il confronto con il Vado con grande serenità, preferendo godersi, partita dopo partita, la corsa per la vittoria del campionato.