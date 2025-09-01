Calcio. Il Celle Varazze saluta la Coppa, il Sestri Levante Passa 3-0

Dopo aver eliminato la Cairese, il Sestri Levante prosegue il suo percorso all'intenro del tabellone della Coppa Italia di Serie D battendo 3-0 il Celle Varazze.
La gara si sblocca subito, al 13’: Mudadu serve Ferretti che, con una giocata di classe in acrobazia, batte Mitu. Lo stesso portiere ospite deve poi lasciare il campo per infortunio. Nella ripresa il Celle Varazze prova a spingere di più, ma l’espulsione di Capra complica la rimonta. Ne approfitta il Sestri: Lunghi raddoppia dopo una mischia, quindi Mudadu firma il tris con un destro dalla distanza. Nel finale Bortoletti evita un’altra rete salvando sulla linea.
Un risultato sulla carta pesante per le civette, ma ora ogni energia sarà concentrata sul campionato.
Domenica inizia il Girone A, primo appuntamento per il team di Pisano in casa del Ligorna.
Sestri Levante: Cattaneo, Piazza, Anzalone (30' st Annaloro), Salducco (30' st Masini), Raggio Garibaldi (12' st Garzia), Ferretti (37' st Sgambelluri), Mudadu, E. Tozaj (1' st Lunghi), Cominetti.
A disposizione: Mazzadi, Burattini, Calloni, Giammarresi.
Allenatore: Ruvo.
Celle Varazze:
Mitu (26' pt Di Sarno), Scarfo, Stanga, Bortoletti, De Benedetti (18' st Busicchia), Gnecchi (13' st Balan), Szerdi (33' st Giolfo), Calcagno (18' st Limongelli), Capra, De Martini, Righetti.
A disposizione: Marchetti, Akkari, Padovan, Giosa.
Allenatore: Pisano.
Arbitro: Framba di Torino.