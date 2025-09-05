Calcio: la Sanremese si è presentata alla città, vernissage in Pian di Nave tra talk, speranze e tanti tifosi (Foto e video)

La Sanremese Calcio si è presentata alla città. È ormai un appuntamento tradizionale, che quest'anno si è consumato nella suggestiva cornice del palco di Pian di Nave della città dei fiori. Il tutto in una serata condita da alcuni momenti talk, in cui sul palco si sono alternati diversi protagonisti del mondo dello sport e dei social, come il tennista sanremese Gianluca Mager, l'influencer ed ex tennista professionista Paolo Schiavone, il content creator Jpata, il tiktoker Gilbert Nana, oltre al presidente della società matuziana Alessandro Masu e il direttore sportivo Simone Quintieri. Intermezzi musicali a cura di Alex Penna. Nel contesto della serata, è stato anche svelato il nuovo look del sito della società calcistica matuziana.
Un evento che è stato definito come l'inizio di una nuova era, e a spiegarlo è stato il presidente Masu, parlando di un entusiasmo ritrovato da parte sua come fu nei primi due anni della sua presidenza. Soddisfatto della costruzione della rosa il ds Simone Quintieri, che sa che in corso d'opera ci sarà modo di capire dove nel caso intervenire per migliorarsi. Piedi per terra puntando alla salvezza, e tutto quello che verrà di più sarà tanto di guadagnato. Mister Davide Moro è ottimista per quanto riguarda il primo approccio con l'ambiente e la città.
Sotto la rosa, presentata ruolo per ruolo, con ogni singolo giocatore a prendersi l'applauso del pubblico.
Portieri: Bohli, Gattuso, Aderbache
Difensori: Aceto, Andreano, Bouable, Bregliano, Cepele, Di Fino, Garcia, Monticone, Pipicella
Centrocampisti: Andreis, Cavaliere, Gagliardi, Osuji, Pignataro, Santanocito, Vindigni, Zagarese
Attaccanti: Deda, Del Piero, Djorkaeff, Moreo, Sambou
La serata si è conclusa con gli interventi istituzionali del senatore Gianni Berrino, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il consigliere Alessandro Marenco, a fare le veci dell'assessore Alessandro Sindoni. L'esordio in campionato domenica, alle 15 al "Chittolina" contro il Vado.
