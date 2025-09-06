Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Tutto aperto negli anticipi, la Carcarese cerca il colpo in casa della Fezzanese

Si conosceranno oggi pomeriggio i nomi delle prime tre squadre qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza.
Cosa aspettarsi dagli anticipi odierni è complesso prevederlo, anche perchè le tre gare disputate nello scorso week end si sono concluse con margini strettissimi.
La Carcarese dopo il pari a reti bianche del Corrent proverà alle 16:00 a strappare il passaggio del turno alla Fezzanese, ma soprattutto mister Battistel andrà alla ricerca di un'ulteriore passo in avanti a livello prestazionale arrivati a una settimana dal via del campionato.
Si parte da una situazione di equilibrio assoluto anche in Voltrese - Genova Calcio, dopo lo 0-0 dei primi 90 minuti, mentre l'Arenzano avrà un a rete di vantaggio (2-1) ai nastri di partenza rispetto al Golfo Pro Recco.
Queste due ultime gare inizieranno alle 18:00.