 / Calcio

Calcio | 06 settembre 2025, 11:31

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Tutto aperto negli anticipi, la Carcarese cerca il colpo in casa della Fezzanese

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Tutto aperto negli anticipi, la Carcarese cerca il colpo in casa della Fezzanese

Si conosceranno oggi pomeriggio i nomi delle prime tre squadre qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza.

Cosa aspettarsi dagli anticipi odierni è complesso prevederlo, anche perchè le tre gare disputate nello scorso week end si sono concluse con margini strettissimi.

La Carcarese dopo il pari a reti bianche del Corrent proverà alle 16:00 a strappare il passaggio del turno alla Fezzanese, ma soprattutto mister Battistel andrà alla ricerca di un'ulteriore passo in avanti a livello prestazionale arrivati a  una settimana dal via del campionato.

Si parte da una situazione di equilibrio assoluto anche in Voltrese - Genova Calcio, dopo lo 0-0 dei primi 90 minuti, mentre l'Arenzano avrà un a rete di vantaggio (2-1) ai nastri di partenza rispetto al Golfo Pro Recco.

Queste due ultime gare inizieranno alle 18:00.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium