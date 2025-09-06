Calcio, Coppa Promozione. Sabato in campo per Savona e Bragno, alle 17:30 l'anticipo del Chittolina

Torna la Coppa di Promozione oggi pomeriggio per Savona e Bragno e, dopo i primi 90 minuti, c'è curiosità nel vedere come reagiranno le squadre guidate da Emanuele Cola e Flavio Ferraro.

Già perchè entrambe hanno mostrato alcune criticità iniziali sulle quali lavorare.

Gli Striscioni sono apparsi parecchio imballati nella sfida pareggiata con il Legino: un aspetto previsto dall'allenatore biancoblu, attento a tarare la miglior condizione possibile per il via del campionato. E' chiaro però che sono attesi progressi rispetto ai 90 minuti del derby.

Il Bragno invece lo scorso week end è caduto al Rizzo contro l'Albissole, scivolando su alcuni errori di inesperienza della giovane rosa biancoverde. Mister Ferraro ha chiamato innesti di esperienza in ogni reparto, nel frattempo i valbormidesi proveranno a disputare la miglior partita possibile contro la favorita numero uno del girone A.

L'incontro, diretto da Andrea Martino della sezione di Savona, inizierà alle 17:30 sul sintetico del Ferruccio Chittolina.