Calcio. Il Ligorna battezza il Celle Varazze in Serie D, la webcronaca in tempo reale (LIVE)

LIGORNA - CELLE VARAZZE 1-2 (32' Rosa - 16' Capra, 65' aut.)
20' IL CELLE VARAZZE TORNA IN VANTAGGIO! CROSS IN AREA SUGLI SVILUPPI DI CALCIO D'ANGOLO, C'E' SUBITO LO ZAMPINO DI AKKARI, MA PROBABILMENTE SI TRATTA DI AUTORETE
19' c'è spazio per Akkari, esce Szerdi
16' lancio lungo di Bortoletti sulle tracce di Righetti, cross in area disinnescato da Rodriguez
14' secondo cambio Celle Varazze: Balan rileva Limongelli
12' cambia anche Pisano, Marchetti per De Martini
11' primo cambio Ligorna, Vassallo per Bruzzo
9' giallo anche per Piredda, trattenuta su Szerdi
7' ammonito Miccoli
4' il primo segnale della ripresa lo lancia il Ligorna, azione manvorata sulla catena di destra, cross immediato per l'incornata di Pastore, Mitu controlla il pallone uscire
1' si riparte!
SECONDO TEMPO
46' termina il primo tempo, 1-1 tra Ligorna e Celle Varazze
41' Rodriguez salva tutto su Limongelli, taglio dell'esterno all'interno dell'area, Rodriguez si immola in uscita bassa
39' fanno fatica i biancoblu a ripartire in questa fase, Pastore scalda i guantoni di Mitu, Piredda sul tentativo di tap in calcia alto, ma da posizione irregolare
32' IL PARI DEL LIGORNA! ROSA! CROSS DA SINISTRA, SI ACCENDE UNA MISCHIA DAVANTI A MITU RISOLTA DAL NEO ACQUISTO DEI GENOVESI
31' ammonito De Martini
30' si vede il Ligorna, scende Bruzzo sulla corsia destra, cross e colpo di testa di Piredda, sfera lata un paio di metri
28' punizione Celle Varazze con Capra, il pallone arriva sui piedi di Stanga, conclusione ribattuta
23' Ligorna che gioca ai propri ritmi senza forzare, i genovesi dovranno inevitabilmente prendersi qualche rischio in più
20' primi 20 minuti ordinati delle civette, brave a colpire alla prima occasione utile
16' CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! CAPRA! BREAK CENTRALE DEL NUMERO SETTE CHE HA TEMPO E SPAZIO PER APRIRE IL PIATTONE DESTRO, NULLA DA FARE PER RODRIGUEZ
13' prova a controllore il pallone in area Righetti, c'è però un fallo in attacco
10' ritmi bassi in questo
5' prime battute senza particolari sussulti, 4-2-3-1 per Pisano con Righetti riferimento centrale. Capra lavora alle sue spalle. In panchina sia Akkari che Donaggio
1' si parte!
PRIMO TEMPO
LIGORNA: Rodriguez, Dellepiane, Carlini, Miccoli, Scannapieco, Pastore, Sabbione, Bruzzo, Piredda, Rosa, Tiana.
A disposizione: Corci, Vassallo, Vernetti, Moramarco, Colombo, Zenati, Costantino, Vitali, Loffredo.
Allenatore: Pastorino
CELLE VARAZZE: Mitu, De Benedetti, Stanga, Capra, Righetti, Szerdi, Scarfò, Giolfo, Bortoletti, De Martini, Limongelli.
A disposizione: Di Sarno, Marchetti, Balan, Akkari, Donaggio, Salvadori, Gnecchi, Padovan, Giosa.
Allenatore: Pisano
Arbitro: Camia di Nichelino
Assisteneti: Lo Chiatto di Nichelino e Poetto di Pinerolo