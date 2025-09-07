Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Alle 18:00 il ritorno degli ottavi. Giochi fatti per il Pietra, serve il colpo esterno a Loano e Taggia

Fezzanese, Arenzano e Voltrese sono pronte a scoprire i nomi delle altre cinque squadre che andranno a comporre il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza.

Tutti gli incontri si disputeranno alle 18:00, con Pietra Ligure, Loano e Millesimo protagoniste.

Situazione particolarmente serena per i biancocelesti, forti del 4-0 rifilato al Busalla domenica scorsa. Mister Moraglia vorrà però presentarsi al via del campionato con un nuovo risultato utile alle spalle, motivo per cui il Pietra punterà al miglior risultato possibile.

Sporting Taggia e Loano ripartono invece da una situazione di equilibrio assoluto dopo il 2-2 del Merlo. Sarà interessante capire come schiererà mister Lupo i rossoblu, dopo la partita di andata. Quello loanese è ancora infatti un cantiere in via di definizione, tra aspetti da limare e sprazzi interessanti.

Chi torna in campo in una situazione di svantaggio è il Millesimo, sconfitto di misura dal Rivasamba. Espugnare il fortino dei calafati non è impresa semplice, ma pur da neopromossa, la formazione di Macchia ha i valori per poter provare a riaprire i giochi.