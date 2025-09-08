Edizione locale
IlNazionale.it
Prima Pagina
Calcio
Pallanuoto
Basket
Volley
Ciclismo
Sport acquatici
Tennis
Ginnastica
Atletica
Rugby
Motori
Altri sport
Tutte le notizie
/
Calcio
Archivio
Mobile
In Breve
lunedì 08 settembre
Calcio. Il Ligorna batte a fil di sirena il Celle Varazze, gli highlights della gara d'esordio delle civette (VIDEO)
Inizia la quinta stagione di Stadio Aperto, stasera alle 21:00 la prima puntata della nuova edizione
Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. L'Albingaunia esordisce con una vittoria: tutti gli scatti del successo con la San Filippo Neri (FOTOGALLERY)
Calciomercato. Fantasia argentina per la Carcarese. Preso Tomas Garcia, trequartista scuola Racing
Calcio. Il Vado inizia il campionato nel segno dei suoi attaccanti. Gli highlights del 2-0 alla Sanremese (VIDEO)
Calcio, Albingaunia. Regalo di compleanno in ritardo per mister Poggi: "Bravi i ragazzi, ma dobbiamo essere più concreti" (VIDEO)
Calcio. Santanocito in ospedale dopo Vado - Sanremese, nessuna conseguenza per il giocatore matuziano
Calcio, Celle Varazze. La prima capriola di Capra non basta contro il Ligorna: "Ma la prestazione ci dà fiducia" (VIDEO)
Calcio. Sporting Taggia. Il dg Giuffra sul caso ambulanza: "Contratto regolare, aspettavamo il mezzo al campo"
Calcio. La Cairese si scioglie in tre minuti, i primi punti sono del Chisola
Leggi le ultime di: Calcio
Che tempo fa
Rubriche
Designazioni e squalifiche
Stadio Aperto
GenovaSport2024
Fotogallery
Videogallery
Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio. Albenga, partenza sprint in campionato: Sanremese ko 3-1 sotto i colpi di Manes e Legal
Calcio
Calcio, Albenga. Esordio e tre punti per Mariotti: "Ci siamo dati una bella risposta. La difesa a tre? Tutti gli integralisti fanno una brutta fine..." (VIDEO)
Calcio
Calcio, Serie D. Inizia il campionato! Il Vado riparte dal Chisola, Albenga e Cairese ospitano Sanremese e Borgaro
Leggi tutte le notizie
Calcio
|
08 settembre 2025, 16:24
Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. L'Albingaunia esordisce con una vittoria: tutti gli scatti del successo con la San Filippo Neri (FOTOGALLERY)
esultano i bianconeri, 2-1 il risultato finale al "Riva"
Eric Parodi
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
|
Premium
Copyright © 2013 - 2025 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy