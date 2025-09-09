 / Calcio

Calcio, Bragno. Prime buone notizie per il Ponzo: in arrivo una nuova recinzione metallica dopo l'alluvione

Un intervento da oltre 29mila euro

Dopo gli eventi alluvionali di ottobre 2024, la recinzione metallica del campo sportivo "Paolo Ponzo" di Bragno è stata gravemente danneggiata. Per ripristinare l’impianto, l’amministrazione comunale di Cairo Montenotte ha deciso di smontare la struttura esistente e di installarne una nuova.

L’intervento è stato affidato, tramite trattativa diretta sulla piattaforma dei contratti pubblici TRASPARE, alla Compagnia Società Cooperativa a r.l. di Carcare.

Il costo complessivo, comprensivo dello smontaggio e degli oneri di legge, ammonta a 29.560,60 euro ed è finanziato con fondi del Bilancio comunale 2025, sul capitolo “Interventi su impianti sportivi”.

Lorenzo Tortarolo

