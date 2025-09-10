Calcio. Lo Speranza fa suo il derby in una manciata di minuti. Il ds Rosa: "Battuta una Veloce dal potenziale enorme"

Approcciare un derby nella maniera giusta può garantire una marcia in più, soprattutto nei primi appuntamenti stagionali.

Lo ha fatto e bene lo Speranza, capace di aggiudicarsi la prima sfida stagionale con la Veloce.

Le reti rossoverdi sono arrivate infatti subito, in poco più di 10 minuti, con l'ex Fanelli e Fancellu a infilare la porta di Debenedetti.

Un buon segnale per il ds Mauro Rosa.

"E' stata una partita interpretata benissimo dai nostri ragazzi, giocata con voglia e la mentalità che ci deve contraddistinguere, oltre a grinta e intensità. Complimenti alla Veloce, è una grande squadra dal potenziale enorme e sicuramente la candidata principale alla vittoria del campionato. Avrei preferito non assistere allo spiacevole episodio del colpo a palla lontana. Ma sicuramente la squadra granata saprà prendere i provvedimenti del caso".

VELOCE - SPERANZA 0-2

MARCATORI: 3' Fanelli, 13' Fancellu



VELOCE: Debenedetti, Crocilla, Morin, Esposito, Marchi, Suetta, Panucci, Leskaj, Favara, Salis, Piu.

A disposizione: Valenti, Bubba, Vallone, Certomà, Revello, Berardinucci, Viti, Spotorno, Caviglia.

Allenatore: Ghione



SPERANZA: Berruti D., Sciutto M., Orsolini, Frosio, Rossetti, Pasquino, Fanelli, Murialdo, Sciutto L., Bianchi, Fancellu.

A disposizione: Trozzola, Rossello, Cirillo, Pelagalli, Alo, Berruti G., Kazazi, Pompei, Di Nardo.

Allenatore: Pisano