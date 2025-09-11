 / Sport acquatici

Open Water Tour, Noli festeggia dieci anni con 600 atleti da 14 Paesi

“Con quella di Monate, Noli è la tappa pionieristica del nostro Circuito: sin dalla prima edizione rappresenta l’appuntamento capofila delle gare in mare per unicità, storia e tradizione” – spiega Marcello Amirante, coordinatore di Italian Open Water Tour, che organizza l’intero circuito nazionale.
“Siamo alla decima edizione e la risposta del mondo dei nuotatori in acque libere è sempre entusiasmante: saranno quasi 600 gli atleti iscritti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Ci preme sottolineare come senza il costante supporto operativo dell’Amministrazione Comunale di Noli non avremmo mai potuto tagliare questo traguardo”.
 

Le gare in programma – 14 settembre

Ore 9.30 – HARD SWIM (7 km in linea)
Partenza da Finale Ligure e arrivo a Noli. Una delle ultime gare in linea nel panorama nazionale del nuoto in acque libere: il percorso tra Punta Crena e Capo Noli la rende tanto impegnativa quanto suggestiva.

Ore 13.00 – SMILE SWIM (1 miglio marino)
La gara più partecipata, interamente nel Golfo di Noli, in uno scenario davvero unico.

Ore 15.30 – RELAY SWIM (staffetta ½ miglio marino x 3)
Con uscita “all’australiana” per il cambio chip, è la prova più spettacolare e distintiva del Challenge.
 

Saranno assegnati i trofei:

Assoluti (con la classica e distintiva classifica “no muta”)

Categorie: Over30, Over40, Over50, Over60

Natural (costumino)

Gruppi: al gruppo che porterà più atleti all’arrivo nelle tre gare

Le gare concorreranno inoltre con i propri punteggi alle classifiche generali del Challenge 2025 e al Trittico dei Caruggi (con Genova e Camogli).
 

La tappa di Noli, che vedrà al via atleti da 52 province italiane e 14 Paesi diversi, con 121 squadre rappresentate, gode del prestigioso Patrocinio della Regione Liguria, con l’inserimento nel palinsesto ufficiale di Liguria Regione Europea dello Sport 2025.

Fondamentali anche i patrocini del Comune di Noli, del Comune di Spotorno e del Consorzio Il Golfo dell’Isola.

