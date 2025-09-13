Calcio. Il derby di famiglia se lo aggiudica Jacopo Sbravati, il Genoa Primavera batte d'autorità 3-1 la Juventus

Il derby della famiglia Sbravati si colora di rossoblu.
Il Genoa ha infatti battuto con grande autorevolezza la Juventus, battuta 3-1 alla Sciorba nel match mattutino.
Una bella soddisfazione per mister Jacopo Sbravati, pronto a battere papà Michele, resposnabile del settore giovanile bianconero.
Ora il Genoa, dopo quattro giornate, è al comando solitario nel proprio girone, con 10 punti guadagnati in 4 partite.
La partita si sblocca al 42’ con Zulevic, che di testa finalizza il cross di Carboni. Nella ripresa i rossoblù dilagano: al 53’ Carbone trova il raddoppio con un sinistro deviato, mentre al 65’ capitan Romano cala il tris con un destro preciso sul primo palo.
La Juventus accorcia le distanze al 73’ con Elimoghale, ma non basta: i bianconeri sfiorano il 3-2 nel finale, fermati da Doucouré e dalla traversa, mentre il Genoa va vicino al poker con Galvano.
Finisce 3-1: i ragazzi di Sbravati salgono momentaneamente in vetta solitaria con 10 punti in quattro giornate, confermando un avvio di stagione da protagonisti.
GENOA PRIMAVERA - JUVENTUS PRIMAVERA 3-1
MARCATORI: 42' Zulevic, 53' Carbone, 65'Romano - 73' Elimoghale
GENOA PRIMAVERA: Lysionok, Doucoure, Klysis, Celik, Odero (68′ Nsingi Bateka), Lafont, Grossi (78′ Dodde), Salem Albé, Carbone (68′ Mendolia), Romano (90′ Chad Taieb), Zulevic (78′ Galvano).
A disposizione: Baccelli, Spicuglia, Pallavicini, Arata, Gibertini, Ndulue.
Allenatore: Sbravati
JUVENTUS PRIMAVERA: Huli, Bamballi, Bassino, Rizzo, Leone (71′ Djahl), Boufandar, Milia (83′ Grelaud), Contarini, Sosna (54′ Merola), Finocchiaro (54′ Elimoghale), Ivan Lopez (83′ Biggi).
A disposizione: Nava, Badarau, De Brul, Contarini, Vallana, Keutgen, Bellino, Sosna, Durmisi, Lopez.
Allenatore: Padoin