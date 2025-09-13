Calcio, Legino. Il Torino vince il derby con la Juventus e si prende il primo posto nell'Elite Pro Tournament

Il campo Ruffinengo di Savona ha fatto da cornice, lo scorso 6 novembre, al primo torneo stagionale, dedicato alla leva 2013. organizzato dal Legino per l’annata sportiva 2025/26. Una rassegna che, come da tradizione verdeblu, ha messo di fronte club professionistici di grande prestigio – Genoa, Juventus e Torino – insieme a società dilettantistiche di primo piano come Sanremese, Venaria Reale, Ligorna, Ceriale, Polis Genova e naturalmente i padroni di casa verdeblù.

La Juventus ha imposto la propria superiorità nel gruppo del mattino, superando Ligorna e Sanremese. Nel raggruppamento parallelo il Venaria Reale ha avuto la meglio sia sulla Polis Genova sia sul Genoa, mentre il Legino ha sfiorato l’impresa: battuto il Ceriale con un gol di Caviglia e pareggio di prestigio contro il Torino, i savonesi hanno chiuso secondi soltanto per differenza reti.

Nel raggruppamento “bronzo” il Genoa ha avuto la meglio su Sanremese e Ceriale. Il “girone argento” ha visto protagonista proprio il Legino, capace di piegare 1-0 la Polis Genova (rete di Fantin) e 2-1 il Ligorna grazie a Luccini e Riefolo.

Il “girone oro”, decisivo per il titolo, si è aperto con l’1-1 tra Torino e Venaria Reale, è proseguito con la vittoria di misura della Juventus sul Venaria (1-0) e si è concluso con il derby della Mole. Qui i granata hanno avuto la meglio sui bianconeri imponendosi 1-0 e conquistando così il gradino più alto del podio.