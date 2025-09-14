Calcio, Serie D. Doppio Raffini, il Vado vince ancora ed espugna Asti

ASTI - VADO 0-2 (7' e 92' Raffini)

Seconda uscita di campionato per l’Asti, ma la prima tra le mura amiche del “Censin Bosia”, dove i biancorossi ritrovano il calore del proprio pubblico. La squadra arriva a questo appuntamento con il morale alto: il buon avvio stagionale ha portato la qualificazione in Coppa Italia e i primi tre punti in campionato. Oggi, però, il test è di quelli impegnativi: di fronte ci sarà il Vado, reduce dalla prestigiosa vittoria nel derby ligure con la Sanremese e anch’esso appaiato a quota tre in classifica.



Le formazioni

A.S.D. Asti: Brustolin, Ropolo, Toma, Gjura, Bresciani, Gatto, Catania, Ortolano, Soplantai, Garcia Magnelli, Bova

A disposizione: Costantino, Isoldi, Lugli, Ferrari, Vanegas Bozza, Pisciotta, Podestà, Erbini, Mancini

Mister: Camillo Cascino

Vado: Bellocci, Bondioli, Pisanu, Raffini, Ciccone, Vita, Gulinelli, Aboncklet, Lupinacci, Messina, Syll

A disposizione: Viganó, Arras, De Rinaldis, Cecchinato, Di Giosia, Sacco, Ndianefo, Pastorino, Barwuah

Mister: Giorgio Roselli



La cronaca del match

Asti con il nuovo kit total white, Vado con la classica divisa rossoblu.



Con qualche istante di ritardo, il direttore di gara dá il via al match e, dopo 13 secondi, subito curioso cambio del pallone sgonfio.

4-3-3 per i biancorossi, rispondono i liguri a 3 dietro.



4’ Primo pallone tagliato all’interno dell’area di rigore alla ricerca di Catania, che nello slancio impatta sul difensore avversario causando fallo

7’ Vado in vantaggio alla prima occasione! Si distendono i liguri per la prima volta con il cambio gioco alla ricerca di Ciccone che salta secco Gatto e mette dentro un pallone all’altezza del dischetto. Raffini gira con il mancino di prima intenzione e trova l’angolo più lontano battendo Brustolin.

12’ Primo squillo di Vita che scalda il destro con un tiro da distanza siderale che si spegne largo alla sinistra della porta difesa dal capitano astigiano.



13’ Riparte l’Asti con spazio e con il tandem Bresciani-Catania. Il primo trova in profondità il taglio del numero 9 che anticipa difensori e portiere avventandosi sul pallone in scivolata. É attento Bellocci che in due tempi fa sua la sfera.

27’ Fase senza emozioni del match. Momenti di interruzione per le cure a Bellocci, rimasto a terra dopo un’uscita alta.

29’ Si fa rivedere il Vado nella metá campo offensiva sempre con Ciccone protagonista. Il mancino numero 10 questa volta cerca Vita sul secondo palo che appoggia in rete, ma raddoppio ligure annullato per evidente offside.



30’ Sul capovolgimento di fronte angolo per l’Asti alla ricerca della testa di Ropolo, che per pochi centimetri non inquadra il bersaglio grande.



33’ Disimpegno errato di Garcia Magnelli che attaccato da Vita perde palla in area di rigore. Bravo in un secondo momento l’argentino a sporcare il traversone all’attaccante rossoblu.



44’ Primo cartellino giallo del match per l’intervento in ritardo di Catania all’altezza della linea di centrocampo.

3 minuti di recupero.

Fine primo tempo, in vantaggio il Vado grazie alla girata aerea di Raffini.



Secondo tempo

L’Asti riparte in questa seconda frazione di gioco con Ferrari che prende il posto di Bova.



4’ Prima conclusione del secondo tempo affidata al destro dalla distanza di Syll che non inquadra la porta.

12’ Azione personale di Bresciani sulla corsia di destra che arriva sul fondo e mette un interessante pallone al centro dell’area alla ricerca di Ferrari, il numero 11 biancorosso colpevolmente in ritardo non arriva sul pallone.

14’ Partecipa all’azione offensiva anche Soplantai che con spazio prova a concludere dalla distanza senza fortuna.

17’ Primo cambio anche nel Vado: esce Lupinacci entra Ndianefo.



21’ Ancora iniziativa dalla destra biancorossa questa volta con Garcia Magnelli in posizione avanzata. L’esterno argentino mette un pallone teso in area di rigore, sul quale si avventa Bellocci che sventa la minaccia con una bella respinta bassa.



24’ Sacco per Syll e De Rinaldis per Ciccone nel Vado.

31’ Mancini per Bresciani e Podestà per Soplantai nell’Asti, alla ricerca del forcing finale

36’ Cambio centravanti nell’Asti: esce Catania entra Lugli.

41’ Punizione dalla trequarti affidata al destro di Gatto che si spegne sul fondo senza trovare compagni.

43’ Ammonito Ortolano per fallo tattico sulla ripartenza di Arras.



5 minuti di recupero.



47’ Il Vado chiude il match con il raddoppio personale di Raffini. giocata di Arras sulla corsia di sinistra che mette in tremenda difficolta Ortolano già ammonito. La finta del numero 7 e il pallone al centro dove per il centravanti rossoblu, tutto solo, è un gioco da ragazzi firmare la doppietta.



Termina il match. Punteggio pieno per il Vado che si impone per 0-2 con la doppietta di Raffini.

