Calcio, Promozione. Non omologato il 3-1 del Pontelungo sulla Superba, i genovesi hanno presentato ricorso

Non è stata omologata la vittoria per 3-1 con cui domenica scorsa, il Pontelungo, ha aperto il campionato 2025/2026.
La Superba ha infatti presentato ricorso, in attesa di comprendere il pronunciamento degli organi disciplinari.
Dalle prime indiscrezioni sembrano escluse responsabilità della società ingauna, ma per comprendere i motivi che hanno spinto i genovesi ad appellarsi al giudice sportivo, bisognerà attendere almeno domani, se non le prossime settimane, con il canonico comunicato del giovedì pomeriggio.