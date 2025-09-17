Calcio, Serie D. L’Imperia torna a casa, di nuovo al 'Nino Ciccione' per le gare casalinghe

L’Imperia comunica ufficialmente, attraverso i propri canali social, che a partire dalla gara casalinga contro il Sestri Levante, in programma mercoledì 24 settembre, tornerà a disputare le partite interne allo stadio 'Nino Ciccione'. Un ritorno molto atteso da squadra, staff e tifosi, reso possibile "grazie al fattivo interessamento del Comune di Imperia e al prezioso lavoro della Ditta Verde Verticale, che ha svolto un’opera accurata sul terreno di gioco, dimostrando grande professionalità e attenzione".

La gara contro il Sestri Levante, però, vedrà l’assenza in panchina di mister Giancarlo Riolfo, squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata per proteste nella sfida contro il Saluzzo.

Una giornata di squalifica è stata inflitta anche al suo vice, Roberto Biffi. Stop di una giornata anche per il giocatore Idaro, espulso per doppia ammonizione nella stessa partita: sconterà la squalifica sabato (come Biffi), nell’anticipo in trasferta contro il Club Milano a Pero.