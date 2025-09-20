Mallare capitale dell’equitazione ligure: successo per la Finale Regionale del Progetto Sport

Mallare ha vissuto un fine settimana all’insegna dell’equitazione con la Finale Regionale del Progetto Sport, ospitata dalle Scuderie dell’Abbazia. L’evento, affiancato da un concorso B0*, ha visto scendere in campo 67 binomi, con la presenza non solo di atleti liguri ma anche di concorrenti provenienti dal Piemonte. Un risultato che conferma la crescita dell’impianto, ormai punto di riferimento per i Comitati Organizzatori della regione.

La Finale ha registrato un’adesione straordinaria, con 57 iscritti e una rappresentanza davvero ampia di società. Tra le scuderie presenti figuravano: Pratorondanino, HC Nervia, I Tigli, Arenzano, Hakuna Matata, 3 Emme, Il Centurione, Lo Sperone, Lo Scrivia, Country Club, Quiliano, Ponte Romano, L’Abbazia, High Level, Natural Riders Stable, Adelasia e Cairese. Un elenco che fotografa la vitalità e la compattezza del movimento equestre ligure.

Al termine delle due giornate di competizione, sono stati resi noti i nomi dei binomi ammessi alla Finale Nazionale. Gli elenchi sono già disponibili per permettere alle società di procedere con le iscrizioni entro i termini previsti.