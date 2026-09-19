Taekwondo, il savonese Alessandro Cursano si qualifica ai campionati Europei Under 21

Il savonese Alessandro Cursano si qualifica ai Campionati Europei Under 21/Senior di taekwondo con la Nazionale italiana.
Il 17enne, atleta della Scuola Taekwondo Genova, ha vinto nei giorni scorsi la medaglia d'argento in Serbia.
Nel corso dell'ultima competizione Multigame a Niš, ha raggiunto il secondo gradino del podio al termine di una prestazione maiuscola garantendosi così anche il pass europeo.
"Orgogliosi di te, Alessandro. Ora la testa va subito alla preparazione per la sfida europea: continua così" dice la sua società.
Classe 2009, Alessandro combatte nella categoria Junior +78Kg.