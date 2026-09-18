Riveira del Beigua | E' nato il Consorzio per promuovere il territorio come destinazione outdoor

È stato presentato ufficialmente il Consorzio per la Promozione Turistica e Sportiva e per la Tutela del Territorio della Riviera del Monte Beigua, nuova realtà nata con l’obiettivo di promuovere il turismo e gli sport outdoor nell’area che circonda il Monte Beigua, contribuendo allo stesso tempo alla tutela e alla valorizzazione del territorio.

A guidare il Consorzio è un direttivo composto dall’avvocato Federico Bottero, presidente, dall’ingegnere Roberto Pesce, vicepresidente, e dai consiglieri Giacomo Sasso e Sergio Bolla.

La presentazione ha registrato una significativa partecipazione delle amministrazioni pubbliche del territorio. Tra i presenti il Comune di Varazze, che ha sostenuto il progetto fin dalle prime fasi insieme all’Associazione Albergatori di Varazze, e la Regione Liguria, rappresentata dall’ex sindaco di Varazze e attuale consigliere regionale Alessandro Borzano. È intervenuto anche Andrea Castellini, presidente del Parco del Beigua e sindaco del Comune di Stella.

Alla serata hanno partecipato inoltre il Comune di Savona, rappresentato dall’assessore allo Sport Francesco Rossello; il Comune di Albissola Marina, con il sindaco Gianluca Nasuti; il Comune di Albisola Superiore, con il sindaco Maurizio Garbarini; il Comune di Celle Ligure, con il vicesindaco Francesco Sorrentino; il Comune di Sassello, rappresentato dal sindaco Marco Scasso; e il Comune di Mioglia, con il vicesindaco Silvio Rapetto.



Le esperienze dal mondo outdoor

A raccontare le potenzialità del territorio attraverso esperienze concrete sono state anche tre figure legate a diversi ambiti dell’outdoor: il varazzino Francesco Colombo, atleta professionista, due volte campione italiano di downhill e campione europeo junior della disciplina; Davide Fitz, titolare del progetto Smart Walking e del progetto legato al Cammino dell’Amaretto; e Serena Siri, guida ambientale escursionistica.

Tre esperienze differenti, accomunate dal rapporto diretto con il territorio, che hanno contribuito a mettere in evidenza le possibilità di vivere la Riviera del Monte Beigua attraverso discipline, percorsi ed esperienze diverse.



Un territorio outdoor 365 giorni l’anno

La nuova realtà consortile nasce con una duplice finalità: promuovere e tutelare il territorio e, allo stesso tempo, favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive legate all’outdoor, con particolare attenzione alla rete escursionistica e sentieristica già esistente.

Mountain bike, trekking, parapendio, arrampicata e sport acquatici sono alcune delle attività che il Consorzio intende valorizzare e promuovere lungo tutto l’arco dell’anno. L’obiettivo è contribuire alla destagionalizzazione del turismo, costruendo un’offerta capace di andare oltre la tradizionale stagione estiva e rendere la Riviera del Monte Beigua una destinazione outdoor fruibile 365 giorni l’anno.

Un elemento centrale del progetto è il suo carattere inclusivo. Il Consorzio vuole infatti diventare uno strumento per mettere in relazione le diverse realtà già attive sul territorio e favorire una collaborazione strutturata, in particolare tra pubblico e privato.



Promuovere il territorio e chi lo vive

Accanto alla tutela e alla valorizzazione, un ruolo centrale sarà affidato alla promozione. Il Consorzio avrà infatti una funzione rappresentativa e promozionale, con l’obiettivo di dare voce, visibilità e sostegno ai consorziati e a tutti i soggetti che sceglieranno di entrare a far parte del progetto.

L’intento è contribuire alla costruzione di una identità territoriale condivisa, sviluppando al tempo stesso una proposta turistica e sportiva coordinata. Per raggiungere questo obiettivo, il Consorzio punta a creare una rete in grado di coinvolgere istituzioni, associazioni, operatori economici e realtà private, mettendo a sistema competenze e risorse e favorendo il perseguimento di obiettivi comuni.

Il Consorzio è costituito come impresa sociale senza scopo di lucro ed è iscritto al RUNTS, una forma che viene indicata come elemento funzionale alla costruzione di un partenariato tra pubblico e privato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi sociali.

La nuova realtà nasce quindi con l’intento di mettere in rete ciò che il territorio già offre, valorizzarlo e creare le condizioni affinché la Riviera del Monte Beigua possa essere sempre più conosciuta, vissuta e promossa come destinazione outdoor durante tutti i dodici mesi dell’anno.