Cairo Montenotte | Anche le associazioni sportive in piazza per #Soliday

Sabato 19 settembre, a partire dalle ore 15, Piazza della Vittoria diventerà il cuore pulsante del tessuto associativo cairese. L’Amministrazione comunale organizza, infatti, la sesta edizione di “#soliday”, la tradizionale Festa delle Associazioni, un appuntamento molto atteso che celebra l’inclusione, la condivisione e la partecipazione sociale.

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di 25 associazioni locali (sportive, culturali e di volontariato), pronte ad accogliere cittadini e visitatori all’interno dei loro stand dedicati. Non si tratterà di una semplice esposizione: i vari sodalizi proporranno, infatti, prove sul campo, esibizioni dal vivo e dimostrazioni pratiche, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente il pubblico, stimolare nuove passioni e promuovere il ricambio generazionale attraverso nuove adesioni.

Un’attenzione speciale sarà rivolta a bambini e ragazzi. Per i più giovani sono stati pensati giochi dedicati, con simpatici gadget per tutti e premi speciali. A rendere il pomeriggio ancora più conviviale ci sarà una golosa merenda offerta a tutti i partecipanti.

"Da sei anni proponiamo questa iniziativa, che continua a ricevere entusiasti consensi dal pubblico e dalle numerose associazioni presenti sul nostro territorio comunale", dichiara l’assessore all’Associazionismo e al Volontariato, Ilaria Piemontesi. "Quello di sabato sarà un pomeriggio di esibizioni, prove e sperimentazioni, il tutto all’insegna della condivisione e dell’inclusione, per rappresentare in modo tangibile il grande valore aggiunto che il mondo dell’associazionismo dà alla nostra comunità. A nome dell’Amministrazione, ringrazio di cuore tutti coloro che hanno deciso di aderire a questa iniziativa, che per noi è un vero piacere poter organizzare".