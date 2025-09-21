 / Altri sport

Altri sport | 21 settembre 2025, 12:25

Allerta Meteo. Forte maltempo in arrivo, livello arancione su tutta la Liguria

Allerta Meteo. Forte maltempo in arrivo, livello arancione su tutta la Liguria

La Liguria si prepara ad affrontare un passaggio perturbato potenzialmente molto insidioso: sono presenti tutti gli ingredienti favorevoli allo sviluppo di temporali intensi e organizzati. Qualora questi fattori si combinassero come previsto da alcuni modelli, potrebbero verificarsi effetti al suolo significativi, a cui prestare la massima attenzione.

Per questo motivo, Arpal ha emanato l'allerta arancione per temporali, il massimo grado per questo tipo di fenomeni, su tutta la regione a partire dalla mezzanotte di lunedì 22 settembre. L’allerta sarà così articolata:

Ponente (Zone A e D): arancione dalle 00:00 alle 13, anticipata e seguita da allerta gialla (21 di domenica e 13-15 di lunedì).

Centro (Zona B): arancione dalle 00:00 alle 15, con allerta gialla anticipata e successiva (21 di domenica e 15-18 di lunedì).

Levante (Zone C ed E): arancione dalle 00:00 alle 15, seguita da allerta gialla dalle 15 alle 18.

Tre sono gli elementi principali che favoriscono l’instabilità: gli elevati indici temporaleschi presenti in atmosfera, il vento di scirocco, la cui intensità può determinare la formazione o l’inibizione di strutture temporalesche stazionarie, e la situazione meteorologica in Francia, che potrà consumare parte dell’energia disponibile o fungere da innesco per temporali, soprattutto sul ponente.

L’evento si svilupperà in due fasi principali:

Fase notturna: eventuali temporali potranno stazionare per diverse ore nello stesso punto.

Fase immediatamente pre-frontale: con l’ingresso del libeccio, si potranno registrare intensità orarie superiori ai 50 mm.

Arpal invita la popolazione a prestare massima attenzione, evitare spostamenti non necessari nelle ore più critiche e seguire gli aggiornamenti meteorologici.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium