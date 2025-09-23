Cairo, continua la conta dei danni da maltempo: il sintetico del "Brin B" irrecuperabile

Continua la conta dei danni in Val Bormida dopo l'alluvione che ha colpito l'entroterra savonese nella notte tra domenica e lunedì scorsi.

A dover fare i conti col maltempo sono state anche diverse strutture sportive come quella del "Brin B", il campetto alle spalle del terreno principale dell'impianto di Vesima il cui manto sintetico è stato di fatto sollevato dalla mole d'acqua accumulatasi.

Questo, insieme ad altri danni, ha reso il terreno di gioco ormai impraticabile: "A causa delle forti piogge della scorsa notte, il campo C. Brin in sintetico ha subito gravi danni. Purtroppo le condizioni sono talmente compromesse da renderlo irrecuperabile", si legge nella nota del club.

Un duro colpo per il sodalizio gialloblù che però ha annunciato di essere già in fase di valutazione per "trovare le soluzioni migliori per il futuro".