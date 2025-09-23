Dalla sabbia savonese all'Europa: Siccardi e Pastorino volano alla European Beach Volley Cup

C'è un pezzo di Liguria, e in particolare di Albisole, che si prepara a competere sulle sabbie europee del grande beach volley.

I nomi sono quelli di Nicolò Siccardi e Monica Pastorino, atleti dell'A.S.D. Beach Volley Training, che sono stati ufficialmente inseriti nelle liste CEV per la European Beach Volley Cup 2025.

Il club ha annunciato nei giorni scorsi la sua partecipazione al prestigioso torneo, che porterà i suoi atleti a confrontarsi con il meglio del beach volley internazionale. La prima tappa per Siccardi e Pastorino sarà a Bellaria nel prossimo fine settimana (27 e 28 settembre, ndr) dove si giocherà la fase preliminare. Qui, i ragazzi della squadra maschile e le atlete di quella femminile daranno il massimo per staccare il pass per le finali di Heraklion, in Grecia, in programma dal 6 al 9 novembre.

La rosa maschile, oltre all'albisolese Siccardi, include nomi di spicco come l'olimpionico Matteo Martino e il veterano Paolo Ingrosso. Nel settore femminile, la Pastorino sarà affiancata da atlete di grande esperienza come Eleonora Gili e Samantha Guglielmo.

"La partecipazione alla European Beach Volley Cup rappresenta un momento di grande prestigio e motivazione per il nostro club - si legge nella nota del club da parte della società - Porteremo in campo entusiasmo, competenza e tanta voglia di competere ad alto livello, in una crescita che desideriamo sia continua".