Calcio | 24 settembre 2025, 14:57

Calcio. Serie D, la marcia del Vado prosegue: con il Celle Varazze basta Arras, è 1-0 all'Olmo-Ferro

La squadra di Pisano non demerita sfiorando il pari in pieno recupero con Busicchia, i rossoblu, pur senza brillare, restano a punteggio pieno in testa alla classifica con la porta ancora inviolata

CELLE VARAZZE - VADO  0-1  (45' Arras)

FINISCE QUI! IL VADO RESTA A PUNTEGGIO PIENO IN TESTA ALLA CLASSIFICA, I ROSSOBLU NON INCANTANO, MA LA RETE DI ARRAS BASTA A PIEGARE DI MISURA IL CELLE VARAZZE

94' violento mancino di Ciccone, Mitu sul primo palo dice di no

93' Roselli toglie De Rinaldis inserendo per questi ultimi due minuti Ndianefo

92' occasione clamorosa per il Celle Varazze: Capra libera Busicchia che in diagonale da ottima posizione calcia sull'esterno della rete, si dispera in panchina Pisano

91' doppia chance dell'1-1 per Donaggio, nitida soprattutto la prima, con le deviazione da pochi passi che non inquadra la specchio, debole e centrale poi il colpo di testa facile preda di Bellocci

90' scocca il novantesimo, ancora quattro minuti da giocare

89' ultimo cambio per le Civette: Gnecchi rileva Balan

86' Pisano manda in campo anche Giosa, fuori De Benedetti

83' Cecchinato al posto di Syll, terzino per terzino e 5-4-1 a protezione dell'1-0

81' arretra il baricentro il Vado, ci prova il Celle Varazze col destro dal limite di Righetti su sponda di Donaggio, pallone colpito troppo con l'interno 

80' Abonckelet per Arras, Roselli rinforza ancor di più la mediana, resta il solo Raffini davanti

78' dentro anche Righetti nel Celle Varazze, fuori Szerdi

75' Arras d'esperienza subisce fallo da Salvadori, che rimedia anche il cartellino, punizione laterale a favore della squadra di Roselli, che non ha ancora operato cambi

71' Pisano si gioca la carta Bortoletti, esce Akkari. Donaggio diventa il riferimento offensivo, con Szerdi alle sue spalle

70' ancora una combinazione tutta di prima tra De Rinaldis e Arras, bravo Mitu in uscita a neutralizzare l'azione rossoblu

66' Donaggio soffia palla a Messina, destro secco dai venti metri, Bellocci in tuffo risponde presente

65' primo cambio della gara operato da Pisano, entra Salvadori al posto di Giolfo

65' situazione di quattro contro tre a favore del Vado, De Rinaldis appoggia a sinistra per Arras che rientra e calcia, sfera a mezzo metro dal secondo palo

62' Balan sbilanciato al limite dell'area rossoblu, Polizzotto di Palermo fischia però fallo di mano al centrocampista delle Civette 

59' contropiede del Vado con il lancio lungo per Arras, difesa del pallone e appoggio all'accorrente De Rinaldis, che dal limite calcia sopra la traversa

57' Ciccone in ritardo su De Benedetti, scatta l'ammonizione per il numero dieci rossoblu

52' De Rinaldis carica il destro dal limite, la difesa biancoblu fa scudo e rispedisce al mittente

51' graziato Syll dopo una trattenuta su Busicchia, l'arbitro tiene il giallo nel taschino

48' sponda di petto di Raffini per l'autore dell'1-0, sinistro con il corpo leggermente all'indietro che si perde a lato

47' Pisanu in verticale, delizioso stop di Arras che cerca il palo più lontano, deviazione di Stanga in corner

46' si ricomincia, nessuna sostituzione

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo all'Olmo-Ferro: ai punti più Celle Varazze che Vado, ma i rossoblu sono avanti 1-0 grazie al guizzo al 45' di Arras

45' ARRAS! IL VANTAGGIO DEL VADO! Al primo affondo la squadra di Roselli passa! Traversone di Messina per Arras, zampata sottomisura che infila Radu, inutile il tentativo disperato sulla linea di Stanga. 0-1 all'Olmo-Ferro

43' si mette in proprio Ciccone, sinistro da fuori sparacchiato alle stelle

42' Capra illuminante nello stretto a liberare Busicchia a sinistra, cross basso a cercare Giolfo anticipato da Gulinelli

38' De Rinaldis firma il primo tiro di marca vadese, destro centrale che non spaventa Mitu

34' è di nuovo la squadra di Pisano a farsi vedere in avanti: Akkari raccoglie in area e calcia di potenza trovando la respinta con i pugni di Bellocci, ci prova poi Giolfo che spedisce sopra la traversa

28' Pisanu in profondità a cercare Lupinacci, esce Mitu a mettere tutti d'accordo. Rossoblu con il freno a mano tirato fin qui

26' squillo delle Civette sull'asse Capra-Donaggio-Balan, destro secco dal limite del centrocampista biancoblu che si spegne di poco a lato

20' scontro tra Messina e Capra, nessuna grave conseguenza per entrambi

18' ritmi davvero bassi, squadre coperte che continuano a studiarsi senza affondare

10' partita a scacchi in questi primi dieci minuti, ci prova Akkari da fuori, sinistro ribattuto da Bondioli

4' il primo tiro nello specchio porta la firma di Busicchia, conclusione debole e centrale che Bellocci controlla senza alcun problema

4' formazione offensiva per Pisano, che schiera Donaggio dietro Akkari, più larghi Giolfo e Capra, grande ex di giornata

3' intoccabile 3-5-2 per Roselli, assente in attacco Vita, al suo posto gioca Arras. Novità anche in mediana con De Rinaldis preferito ad Abonckelet

1' si parte! Celle Varazze in completo bianco, tenuta rossoblu per il Vado, buona cornice di pubblico in tribuna

PRIMO TEMPO 

Formazioni: 

CELLE VARAZZE: Mitu; Marchetti, De Benedetti, Stanga, Busicchia; Balan, Szerdi; Giolfo, Donaggio, Capra; Akkari. A disposizione: Zerbino, Calcagno, Righetti, Salvadori, Gnecchi, Padovan, Giosa, Bortoletti, De Martini. Allenatore: Pisano

VADO: Bellocci; Messina, Bondioli, Gulinelli; Syll, Ciccone, Pisanu, De Rinaldis, Lupinacci; Arras, Raffini. A disposizione: Viganò, Abonckelet, Torre, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino, Pizzolo, Barwuah. Allenatore: Roselli

Arbitro: Polizzotto di Palermo

Assistenti: Troina e Botto di Genova

