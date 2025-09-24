Calcio. Simone Marinelli torna a Parigi, anche l'ex presidente di Savona e Albenga alla cerimonia del Pallone d'Oro

Parigi festeggia il Paris Saint-Germain pigliatutto nell’edizione 2025 del Pallone d’Oro. Nella cornice del teatro Châtelet, Ousmane Dembélé ha conquistato il 69° riconoscimento della storia, superando la concorrenza della giovane stella del Barcellona, Lamine Yamal. Per l’attaccante francese, primo Pallone d’Oro della carriera, è il coronamento di una stagione da protagonista con il club campione d’Europa.

La serata ha celebrato anche Gianluigi Donnarumma, premiato per la seconda volta con il Trofeo Yashin come miglior portiere (oggi al Manchester City), e Luis Enrique, vincitore del Trofeo Johan Cruyff come miglior allenatore. Non a caso, la giuria ha decretato il PSG anche miglior squadra dell’anno, mentre al femminile il riconoscimento è andato alle ragazze dell’Arsenal.

Oltre alle grandi firme del calcio mondiale, a Parigi ha fatto capolino anche una presenza savonese: Simone Marinelli, ex presidente di Savona e Albenga ha infatti raggiunto la capitale per presenziare all'evento organizzato da France Football

Per il tipster non si tratta di un debutto nella prestigiosa cornice parigina, ma di una conferma dopo la partecipazione dello scorso anno.