Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria: l'Albingaunia sfiderà il Cengio negli ottavi, per lo Speranza c'p Old Boys Rensen

Definiti gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale di Coppa Liguria, che vedranno sfidarsi le squadre nelle giornate infrasettimanali del 22 ottobre e del 12 novembre 2025.
Gli accoppiamenti:
O1: Ventimigliacalcio/Ospedaletti Calcio – Virtus Sanremese Calcio
O2: Albingaunia Sport Albenga – Cengio
O3: Speranza 1912 F.C. – Old Boys Rensen
O4: Olimpic 1971 – Valsecca Sport & Fun
O5: Torriglia 1977 – Borgoratti
O6: Atletico Quarto – San Lorenzo della Costa
O7: F.C. Lavagna 2.0 – Bru.Borg.Lux
O8: Cadimare Calcio – Lerici F.C.
Resta solo da scoprire chi affronterà la Virtus Sanremese tra il Ventimiglia e l'Ospedaletti, in attesa dell'esito del sorteggio da parte del Comitato Regionale Ligure