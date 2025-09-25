 / Calcio

Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria: l'Albingaunia sfiderà il Cengio negli ottavi, per lo Speranza c'p Old Boys Rensen

un'immagine della sfida di coppa tra Albingaunia e San Filippo Neri

Definiti gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale di Coppa Liguria, che vedranno sfidarsi le squadre nelle giornate infrasettimanali del 22 ottobre e del 12 novembre 2025.
 

Gli accoppiamenti:

O1: Ventimigliacalcio/Ospedaletti Calcio – Virtus Sanremese Calcio

O2: Albingaunia Sport Albenga – Cengio

O3: Speranza 1912 F.C. – Old Boys Rensen

O4: Olimpic 1971 – Valsecca Sport & Fun

O5: Torriglia 1977 – Borgoratti

O6: Atletico Quarto – San Lorenzo della Costa

O7: F.C. Lavagna 2.0 – Bru.Borg.Lux

O8: Cadimare Calcio – Lerici F.C.

Resta solo da scoprire chi affronterà la Virtus Sanremese tra il Ventimiglia e l'Ospedaletti, in attesa dell'esito del sorteggio da parte del Comitato Regionale Ligure

Redazione

