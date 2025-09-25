Calcio, Coppa Promozione. Le squadre vincitrici dei gironi e gli abbinamenti nei quarti: sarà ancora Finale - Albissole

Con i risultati maturati ieri sera si è finalmente svelato il quadro dei quarti di finale di Coppa Promozione.

Come abbiamo raccontato ieri sera hanno staccato il pass per la fase a eliminazione diretta il Finale e l'Albissole, insieme a loro proseguiranno il loro cammino anche Sestrese, Serra Riccò, Angelo Baiardo, Sammargheritese, Follo e Magra Azzurri.

A seguire gli abbinamenti nei quarti. Le partite di andata e ritorno il 5 e il 19 novembre, l'ordine sarà stabilito attraverso la procedura di sorteggio:

Finale - Albissole

Sestrese - Serra Riccò

Angelo Baiardo - Sammargheritese

Follo - Magra Azzurri