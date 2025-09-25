 / Calcio

Calciomercato. Il Cisano si muove ancora in mediana, annunciato Ajet Talka

Torna a muoversi il calciomercato del Cisano.
L'ultimo annuncio in ordine temporale è arrivato nel pomeriggio, con l'ingaggio del centrocampista Ajet Talka.
Scuola Finale, classe 2004, Talka ha disputato l'ultima stagione con la maglia del Borghetto.
Ora la nuova avventura sotto la guida di mister Rossano Porcella.
 

