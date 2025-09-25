Celle Varazze. Orgoglio Stanga contro il Vado: "Quello che avete visto in campo è merito del nostro lavoro, gare così regalano consapevolezza" (VIDEO)

La carta d'identità di Luca Stanga è ancora particolarmente verde, ma la carriera del giocatore del Celle Varazze (cresciuto nel Milan e alla prima esperienza nei campionati dilettantistici) regala alle parole del difensore biancoblu un determinato peso specifico.
Stanga ha infatti confermato il buon potenziale della rosa costruita in estate, grazie anche al lavoro portato avanti negli ultimi due mesi insieme a mister Pisano e ai compagni di squadra.
L'intenzione è di recitare un ruolo importante all'interno del girone A e prestazioni come quella offerta contro la capolista Vado possono regalare la giusta dose di consapevolezza in più.