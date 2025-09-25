Varazze, il campione di ciclismo Francesco Moser a pranzo al Boma

"Lo Sceriffo" a Varazze.

Il vincitore del Giro d'Italia nel 1984 e di diverse classiche Monumento come tre Parigi-Roubaix, una Milano-Sanremo e una Freccia Vallone e due Giri di Lombardia oltre al Campionato del Mondo del 1977 Francesco Moser a pranzo al ristorante Boma di Varazze in compagnia della moglie e di un vecchio amico.

Lunedì hanno pranzato nel locale nella Marina e in molti hanno riconosciuto il corridore italiano, record dell'ora a Città del Messico nel 1984, che con 273 vittorie su strada da professionista è il primo nella storia con il maggior numero di successi.

Moser ha fatto tappa nel porto varazzino per poi raggiungere per un evento il Salone Nautico.

"Che grande piacere aver avuto nostro ospite il grande campione Francesco Moser, che tra tanti, ha voluto scegliere per pranzo proprio il Boma. Speriamo di poterlo annoverare nuovamente tra i nostri graditi ospiti" hanno scritto dal Boma.

"Abbiamo i suoi vini in cantina, è una persona piacevolissima e di una grande cortesia sia lui che sua moglie" ha detto Alessandro Patanè, con il fratello Giovanni che ne ha approfittato per una foto ricordo con la leggenda delle due ruote.

Moser era stato in Liguria per salutare Bruno Zanoni, ultima maglia nera per l'ultimo posto nel Giro d'Italia del 1979. Un grande campione, savonese, di Laigueglia, organizzatore del Trofeo, scomparso nel novembre del 2023.