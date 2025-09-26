Edizione locale
IlNazionale.it
Prima Pagina
Calcio
Pallanuoto
Basket
Volley
Ciclismo
Sport acquatici
Tennis
Ginnastica
Atletica
Rugby
Motori
Altri sport
Tutte le notizie
/
Calcio
Archivio
Mobile
In Breve
venerdì 26 settembre
Calciomercato. Nolese pigliatutto, per mister Saccone c'è anche Roascio
Calcio. La Baia Alassio si riscatta contro il Bragno, gli scatti del 2-1 maturato al Ferrando (FOTOGALLERY)
Calcio, Prima Categoria. Inizia il campionato, le designazioni nei gironi A e B
Calcio, Ceriale. Primi passi in promozione per Tommaso Quartieri: "Si cresce con il lavoro, peccato per l'eliminazione di coppa" (VIDEO)
Calcio, Finale. Alessi vuole sfruttare l'onda di coppa contro il Pontelungo: "Ambiziosi ma non presuntuosi" (VIDEO)
Calcio. L'Ospedaletti replica al Dego: "Rammaricati, ma non avevamo alternative"
Calcio. Il Dego va avanti, ma dovrà scendere subito in campo: "La Federazione aveva accettato il rinvio, l'Ospedaletti si è opposto"
Calcio, Promozione. Gli arbitri e gli assistenti della terza giornata, Finale - Pontelungo a Magaglio
Calcio, Savona. Cola deve stringere i denti: "Gli errori contro l'Albissole non li giustifico, ma con 16 assenti è dura... (VIDEO)
Calcio, Eccellenza. Le designazioni per la terza giornata: l'anticipo tra Carcarese e Pietra Ligure a Bergonzi
Leggi le ultime di: Calcio
Che tempo fa
Rubriche
Designazioni e squalifiche
Stadio Aperto
GenovaSport2024
Fotogallery
Videogallery
Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio, Serie D. Classifica marcatori già nel vivo: comanda Banfi, bene Pinna e Gueye
Designazioni e squalifiche
Calcio, Coppa Italia e Coppa Liguria. Tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo
Videogallery
Calcio, Superba. Pisani sintetizza la partita del Borel: "Noi abbiamo giocato, il Finale ha segnato. Bravi loro" (VIDEO)
Leggi tutte le notizie
Calcio
|
26 settembre 2025, 19:46
Calcio. La Baia Alassio si riscatta contro il Bragno, gli scatti del 2-1 maturato al Ferrando (FOTOGALLERY)
Castagna e Sacco a segno per le vespe, ai biancoverdi non basta il gol di El Bouchi
Lorenzo Tortarolo
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
|
Premium
Copyright © 2013 - 2025 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy