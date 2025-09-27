Grafiche Amadeo Sanremo: test domani a Varazze, triangolare al palazzetto dello sport con Pallavolo Liguria e Volley Garlasco

Giornata di grande volley domani a Varazze in occasione della Festa dello Sport. Il Palazzetto della cittadina rivierasca ospiterà un triangolare a carattere semi-ufficiale sotto forma di allenamento congiunto, organizzato da Volley Savona e Pallavolo Liguria.

In campo anche la Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo, formazione di Serie C maschile, attesa da un impegno di prestigio e di grande valore tecnico. I ragazzi matuziani affronteranno infatti due avversari di livello: da un lato la Pallavolo Liguria, squadra ambiziosa e candidata alla vittoria del campionato regionale di Serie C, dall’altro il Volley Garlasco, solida realtà di Serie B che nella scorsa stagione ha raggiunto i playoff promozione.

Il programma della giornata prevede alle 10.30 la sfida inaugurale tra Pallavolo Liguria e Grafiche Amadeo. Nel pomeriggio, alle 15.00, i sanremesi torneranno in campo contro il Volley Garlasco. A chiudere la manifestazione sarà la gara tra Pallavolo Liguria e Volley Garlasco.

Un banco di prova stimolante e impegnativo per la Grafiche Amadeo, che potrà misurare la propria condizione e crescere sul piano del gioco contro avversari di alto livello, in vista dell’imminente stagione di Serie C.