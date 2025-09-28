Calcio, Eccellenza. Oggi tocca a Loano e Millesimo, rossoblu e valbormidesi vogliono dare slancio alla propria classifica

Metà del plotone delle squadre savonesi ha già assolto ieri il proprio compito, con l'anticipo tra Carcarese e Pietra Ligure.

La sfida del Corrent non ha visto reti o vincitori, motivo per cui toccherà a Millesimo e San Francesco Loano rimpinguare il bottino per la nostra provincia.

I rossoblu di mister Lupo testeranno i loro progressi tra le mura di una delle squadre più ambiziose del massimo campionato regionale: il Campomorone di mister Alberto Corradi, mentre i valbormidesi disputeranno la seconda gara consecutiva al Viglino ospitando il Busalla.

Oltre il Campomorone avrà l'opportunità di rimanere a punteggio pieno anche la Genova Calcio, a patto di superare il Golfo Pro Recco.

Ancora a quota zero Voltrese e Bogliasco, in visita a Molassana e Rivasamba. Completano il programma -Ahletic - Arenzano e Fezzanese - Taggia.