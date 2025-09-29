Calciomercato agli sgoccioli, doppio innesto in arrivo per il Pontelungo?

La chiusura delle liste di trasferimento si sta avvicinando e non è escluso che più di una società possa puntellare il proprio organico.

I rumor delle ultime ore sembrano interessare in modo particolare il Pontelungo, seppur le voci sul possibile innesto di un centrale difensivo si stiano rincorrendo ormai dall'estate.

Secondo gli ultimi rumor sarebbe stato individuato un centrale di nazionalità argentina per rinforzare la retroguardia di mister Zanardini.

Ascoltando le frequenze di radiomercato, questo potrebbe non essere però l'unico rinforzo di fine settembre: i rumor parlano anche di un ulteriore profilo proveniente dal sudamerica.