Calciomercato. Anche Bogarin e Sylla al Bragno, il ringraziamento del Millesimo

L'annuncio del Millesimo:
"Vogliamo fare un grosso in bocca al lupo e augurare buona fortuna a Ivan Bogarin, Alberto Gomes, Stefan Perovic e Abdoulaye Sylla per la loro nuova avventura con la maglia biancoverde del Bragno.
Ivan ha lasciato un segno indelebile nella storia della nostra società grazie al goal allo scadere nel derby con la Carcarese dello scorso anno, goal che è stato il preludio della vittoria del campionato.
Campionato che porta la firma anche di Alberto, il quale ha siglato il goal che ha ufficializzato la matematica vittoria lo scorso 27 aprile in quel di Albissola.
La vittoria del Campionato di Promozione dello scorso anno con la nostra maglia può essere annoverata anche da Stefan, che, dopo un ottimo avvio, ha dovuto fare i conti con un grave infortunio dal quale si è ripreso solo qualche mese fa."