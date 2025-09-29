Vado–Imperia 3-1, Riolfo: “Squadra dai due volti, ma orgoglioso del sostegno dei tifosi” (video)

Al termine della sfida del 'Chittolina' tra Vado e Imperia, chiusasi con il successo dei padroni di casa per 3-1, mister Giancarlo Riolfo ha offerto la sua analisi ai microfoni, evidenziando luci e ombre della prestazione nerazzurra.
La conferenza stampa del tecnico nerazzurroL’allenatore ha parlato di una squadra “dai due volti”: da un lato la fase offensiva, che ha permesso all’Imperia non solo di costruire diverse occasioni, ma anche di infliggere al Vado il primo gol incassato in questa stagione. Dall’altro, la fase difensiva, apparsa fragile e condizionata da alcuni errori evidenti che hanno spianato la strada al successo dei rossoblù.
“È stata una gara importante sul piano propositivo – ha commentato Riolfo – ma in fase di non possesso abbiamo commesso sbavature che a questi livelli si pagano care. Dobbiamo rivedere certi atteggiamenti e crescere in compattezza”.
Nonostante il risultato negativo, l’allenatore ha voluto sottolineare l’apporto del pubblico: “A fine partita il sostegno dei nostri tifosi è stato commovente, un segnale di affetto e vicinanza che ci deve dare forza per proseguire nel lavoro”.
Un’analisi sincera, quella di Giancarlo Riolfo, che fotografa un’Imperia in cerca di equilibrio: capace di creare gioco e segnare, ma ancora vulnerabile dietro. La strada è segnata, e il sostegno dei tifosi nerazzurri potrebbe rivelarsi la spinta in più per ritrovare compattezza e risultati.