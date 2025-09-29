Vado–Imperia 3-1, Riolfo: “Squadra dai due volti, ma orgoglioso del sostegno dei tifosi” (video)

Al termine della sfida del 'Chittolina' tra Vado e Imperia, chiusasi con il successo dei padroni di casa per 3-1, mister Giancarlo Riolfo ha offerto la sua analisi ai microfoni, evidenziando luci e ombre della prestazione nerazzurra.

La conferenza stampa del tecnico nerazzurro

L’allenatore ha parlato di una squadra “”: da un lato la fase offensiva, che ha permesso all’Imperia non solo di costruire diverse occasioni, ma anche di infliggere al Vado ilin questa stagione. Dall’altro, la, apparsa fragile e condizionata da alcuni errori evidenti che hanno spianato la strada al successo dei rossoblù.

“È stata una gara importante sul piano propositivo – ha commentato Riolfo – ma in fase di non possesso abbiamo commesso sbavature che a questi livelli si pagano care. Dobbiamo rivedere certi atteggiamenti e crescere in compattezza”.

Nonostante il risultato negativo, l’allenatore ha voluto sottolineare l’apporto del pubblico: “A fine partita il sostegno dei nostri tifosi è stato commovente, un segnale di affetto e vicinanza che ci deve dare forza per proseguire nel lavoro”.

Un’analisi sincera, quella di Giancarlo Riolfo, che fotografa un’Imperia in cerca di equilibrio: capace di creare gioco e segnare, ma ancora vulnerabile dietro. La strada è segnata, e il sostegno dei tifosi nerazzurri potrebbe rivelarsi la spinta in più per ritrovare compattezza e risultati.