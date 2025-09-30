Calcio. Coppa Italia di Eccellenza, le designazioni arbitrali per i quarti di finale

Vigilia dei quarti di finale per quanto riguarda la Coppa Italia di Eccellenza. Di seguito le designazioni arbitrali per le gare d'andata:
FEZZANESE – ARENZANO FOOTBALL CLUB
Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistente 1: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
Assistente 2: Stefano Spinetta (La Spezia)
VOLTRESE VULTUR SSDARL – MOLASSANA BOERO A.S.D.
Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari)
Assistente 1: Matthias Crisafulli (Genova)
Assistente 2: Luigi Arado (Genova)
PIETRA LIGURE 1956 – SAN FRANCESCO LOANO
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)
Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)
CAMPOMORONE SANT’OLCESE – RIVASAMBA H.C.A.
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)
Assistente 2: Giorgio Galante (Genova)