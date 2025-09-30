 / Calcio

Calcio | 30 settembre 2025, 12:25

Calcio. Coppa Italia di Eccellenza, le designazioni arbitrali per i quarti di finale

Pietra Ligure - San Francesco Loano sarà diretta dal signor Rodolfo Corellino di Genova

Vigilia dei quarti di finale per quanto riguarda la Coppa Italia di Eccellenza. Di seguito le designazioni arbitrali per le gare d'andata:

FEZZANESE – ARENZANO FOOTBALL CLUB

Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)

Assistente 1: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)

Assistente 2: Stefano Spinetta (La Spezia)

VOLTRESE VULTUR SSDARL – MOLASSANA BOERO A.S.D.

Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari)

Assistente 1: Matthias Crisafulli (Genova)

Assistente 2: Luigi Arado (Genova)

PIETRA LIGURE 1956 – SAN FRANCESCO LOANO

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)

Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)

CAMPOMORONE SANT’OLCESE – RIVASAMBA H.C.A.

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)

Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)

Assistente 2: Giorgio Galante (Genova)

Redazione

