Calcio | Grave incidente a Zinola, rinviata la festa degli Ultras Savona

La festa degli Ultras Savona, organizzata dal gruppo Pessimi Elementi è stata annullata.
La decisione è stata presa dopo il grave incidente stradale che ha coinvolto un tifoso biancoblu, ieri sera, nel quartiere di Zinola.
L'evento si sarebbe dovuto tenere a partire dal primo pomeriggio, a ridosso del campo "Scaletti".
Anche la società del presidente Milani ha espresso vicinanza al tifoso attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social:
"Il Savona è vicino al proprio tifoso, vittima di un grave incidente. Siamo qui, ti aspettiamo: torneremo a tifare insieme, ancora più forti".