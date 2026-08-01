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Calcio | 01 agosto 2026, 11:12

Calcio | Grave incidente a Zinola, rinviata la festa degli Ultras Savona

Il messaggio del club a sostegno del tifoso ferito: "Ti aspettiamo, ancora più forti"

Calcio | Grave incidente a Zinola, rinviata la festa degli Ultras Savona

La festa degli Ultras Savona, organizzata dal gruppo Pessimi Elementi è stata annullata.

La decisione è stata presa dopo il grave incidente stradale che ha coinvolto un tifoso biancoblu, ieri sera, nel quartiere di Zinola.

L'evento si sarebbe dovuto tenere a partire dal primo pomeriggio, a ridosso del campo "Scaletti".

Anche la società del presidente Milani ha espresso vicinanza al tifoso attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social: 

"Il Savona è vicino al proprio tifoso, vittima di un grave incidente. Siamo qui, ti aspettiamo: torneremo a tifare insieme, ancora più forti".

Redazione

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