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Calcio | 01 agosto 2026, 10:43

Calcio | Vado. Mister Pastorino dopo il successo sulla Juventus Under 23: "Il risultato conta poco, ma ho visto cose discrete" (VIDEO)

Calcio | Vado. Mister Pastorino dopo il successo sulla Juventus Under 23: &quot;Il risultato conta poco, ma ho visto cose discrete&quot; (VIDEO)

Prima uscita stagionale e subito un test di prestigio per il Vado, che supera in amichevole i giovani della Juventus Under 23 (1-0 gol di Lischetti). Al di là del tabellino, l'incontro serviva soprattutto per valutare le risposte del gruppo dopo i primi dieci giorni di preparazione intensa.

Al termine della gara, l'allenatore rossoblu, mister Pastorino, ha tracciato un bilancio lucido e costruttivo della prestazione, tenendo i piedi ben saldi a terra nonostante il successo. 

Ecco l'intervista tratta dai canali ufficiali vadesi:

Lorenzo Tortarolo

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