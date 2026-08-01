Calcio | Vado. Mister Pastorino dopo il successo sulla Juventus Under 23: "Il risultato conta poco, ma ho visto cose discrete" (VIDEO)

Prima uscita stagionale e subito un test di prestigio per il Vado, che supera in amichevole i giovani della Juventus Under 23 (1-0 gol di Lischetti). Al di là del tabellino, l'incontro serviva soprattutto per valutare le risposte del gruppo dopo i primi dieci giorni di preparazione intensa.
Al termine della gara, l'allenatore rossoblu, mister Pastorino, ha tracciato un bilancio lucido e costruttivo della prestazione, tenendo i piedi ben saldi a terra nonostante il successo.
Ecco l'intervista tratta dai canali ufficiali vadesi: