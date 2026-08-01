Calciomercato | Albingaunia. Confermati gli arrivi di Latini e Beron, under rinforzati con Prina, Secco e Cerruti

Il ripescaggio era ormai nell'aria da un paio di settimane e l'Albingaunia si era già mossa per tempo sul mercato. Non a caso, all'indomani dell'ufficializzazione del salto in Promozione, il club ha annunciato ben cinque nuovi innesti per rinforzare la rosa a disposizione di mister Cocco.

Erano già noti gli arrivi dei difensori Michele Latini ed Emiliano Beron, reduci rispettivamente dalle esperienze con Millesimo e Pontelungo. Le novità più significative riguardano però il reparto under, sul quale la società ha deciso di investire con decisione.

In difesa arriva Giulio Secco, classe 2008, cresciuto nel settore giovanile del Ceriale ma nell'ultima stagione al Pontelungo. A centrocampo spazio a Sebastiano Prina, anche lui nato nel 2008, formatosi nel vivaio del Vado e successivamente passato dai settori giovanili di Cairese e Celle Varazze.

A completare il pacchetto dei nuovi acquisti c'è il portiere Francesco Cerruti, classe 2007, che ritrova mister Cocco dopo l'esperienza condivisa all'Arenzano.

Ora non resta che attendere le prossime ufficialità, in modo particolare quelle relavite al centrocampista Cassini e all'attaccante Niccolò Piu.