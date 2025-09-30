Il Finale infila la seconda vittoria, Daniele Puddu: "Squadra nuova e giovane, serve tempo. Ma si vede il lavoro di questi mesi" (VIDEO)

Dopo l'avvio di campionato con sconfitta contro l'Albissole, è un Finale in crescendo quello che contro il Pontelungo ha trovato la seconda vittoria consecutiva, dopo la qualificazione infrasettimanale al secondo turno di Coppa Italia.

Un passo dietro l'altro in avanti sottolineato al termine dei novanta minuti di domenica dall'esperto difensore Daniele Puddu, tornato perno della retroguardia giallorossoblu dopo le due precedenti esperienze. Il mancino vede progressi nel gioco, frutto del lavoro di questi primi mesi col nuovo staff tecnico, e chiede il giusto tempo per una squadra nuova e con moltissimi giovani.

Le premesse però sembrano andare nella direzione giusta per risollevare l'ambiente dopo le ultime annate. Anche in questo caso Puddu non nasconde gli intenti: "Appena ha chiamato il mister, ho detto subito di sì, perché vorrei finire di giocare qui e portare il Finale dove l'avevamo lasciato quando abbiamo iniziato quindici anni fa".