Cairo, la palestra Zodiac travolta dall’alluvione. Il titolare: "È diventata un fiume, per poco non ci lascio la pelle"

"La palestra è diventata un fiume, per poco non ci lascio la pelle". Sono queste le parole di Antonio Bertoglio, titolare della palestra A.S.D. Zodiac, in Corso Brigate Partigiane, devastata dall’alluvione che ha colpito Cairo Montenotte tra il 21 e il 22 settembre. L’acqua ha travolto la struttura, causando danni stimati in almeno 300mila euro.

"Qui vicino c’è un ponte costruito negli anni ’60, sopra un reticolo che raccoglie l’acqua di una vasta valle, come un grande invaso – spiega Bertoglio – Quando piove così tanto, il ponte non riesce a smaltire l’acqua, che si riversa proprio nella zona della palestra".

L’ondata di lunedì mattina, intorno alle 5, ha travolto i locali: "L’acqua ha colpito il ponte, è rimbalzata e ha invaso la palestra, già allagata per circa un metro, trascinando con sé legname e detriti. Ero lì perché avevo sentito la pioggia e avevo messo le paratie, visto che già lo scorso anno avevo subito allagamenti".

"Quando l’acqua ha invaso i locali è stato come una bomba: ha sfondato tutto. Era tutto buio. Sono stato trascinato via, ma fortunatamente non ho sbattuto da nessuna parte e sono riuscito a tornare a galla. Ho graffi e lividi, ma sono vivo", conclude Bertoglio.

Per chi desidera contribuire, è stato aperto un IBAN per raccogliere fondi: "La forza si costruisce insieme. Sostieni la palestra colpita dall’alluvione!" - IBAN: IT67N0306949330100000061541.