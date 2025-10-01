Calcio. Arrivano le Frecce Tricolori, Celle Varazze - Valenzana in campo sabato pomeriggio

Torna a giocare al di fuori della canonica finestra domenicale il Celle Varazze.

Dopo il buon punto ottenuto a Lavagna, i biancoblu di mister Pisano affronteranno la Valenzana sabato pomeriggio alle 17:00.

Un anticipo non dovuto a particolari esigenze di calendario o a indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, ma all'arrivo delle Frecce Tricolori a Varazze.

L'Olmo Ferro è infatti punto di elisoccorso e l'impianto è stato precettato per rispettare le norme di sicurezza.

Oltre alle civette, sabato in campo anche per Sestri Levante e Club Milano, la sfida del Sivori inizierà alle 15:00