Calcio | 02 ottobre 2025, 18:55

Giudice Sportivo, Eccellenza. Dietro la lavagna solo gli allenatori

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 27/09/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)

GIGLIO GIUSEPPE (PIETRA LIGURE 1956)
 

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRERO ELIA (CARCARESE)

GHIRARDI FILIPPO (CARCARESE)

IORIO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)

SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)

 

GARE DEL 28/09/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 MOLASSANA BOERO A.S.D.
Per condotta dei propri sostenitori i quali per l’intera durata della gara rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose ed irriguardose.
 

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/10/2025

DE LUCIA SILVESTRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
Al 40 pt, dopo la segnatura di una rete avversaria protestava andando faccia a faccia con il ddg e fare minaccioso e aggressivo.

MONTEMAGNO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
Al 40 pt, dopo la segnatura di una rete avversaria protestava andando faccia a faccia con il ddg e fare minaccioso e aggressivo.
 

AMMONIZIONE (III INFR)

LUPO ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)
 

AMMONIZIONE (II INFR)

BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MANFRONE GIOVANNI (FEZZANESE)

BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
 

AMMONIZIONE (II INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DIOP SERIGNE FALLOU (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PEIRANO LORENZO (SPORTING TAGGIA SANREMO)

SINA ERNALD (SPORTING TAGGIA SANREMO)
 

AMMONIZIONE (I INFR)

CORENGIA ANDRES ARLEY (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

VIANSON YVES (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BALESTRINO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BIANCHINO PAOLO (BUSALLA CALCIO)

BACIGALUPO GIACOMO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MELE ALESSIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BRUCCINI MIRKO (FEZZANESE)

SCIEUZO FILIPPO (FEZZANESE)

BATTAGLIA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

TAGLIAVACCHE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CAMMAROTA FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

LAZZARETTI JONATHAN (MILLESIMO CALCIO)

CARLUCCI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ERROI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GARBARINO ALESSIO (RIVASAMBA H.C.A.)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

LEGGIO SAMUELE (SPORTING TAGGIA SANREMO)

Lorenzo Tortarolo

