Varazze accoglie 91 coppie per il decimo anniversario del Riviera Beach Volley

Novantuno coppie per festeggiare i 10 anni del Riviera Beach Volley. Cornice suggestiva Varazze, i magnifici 7 campi a portata di passeggiata e la seconda edizione del Vaf, Varazze Adventure Festival. Un successo importante se si calibra che ben 43 coppie il sabato erano partecipanti ai serie Beach B2, categoria Fipav in disuso a causa dell'assenza di montepremi e per lo scarso punteggio federale assegnate. A completare il quadro 12 maschili e 8 femminili B4, 20 2x2 misto B4 la domenica e 8 4x4 misto. "Una grande emozione la prima volta a Varazze - dichiara Alessio Marri, presidente Riviera Beach Volley - ringraziamo la splendida organizzazione del VAF e gli stabilimenti Bagni Pinuccia, Esperia e Succursale Margherita per l'accoglienza famigliare e la straordinaria disponibilità". Vittorie importanti e grande spettacolo anche in campo con il B2 maschile vinto dalle coppie milanesi e locali a pari merito Baini-Ronchetti e Brofiga-Leonelli mentre nel femminile il duo savonese Crisafulli-Valdora e le imperiesi Magisano-Silvestri. Nel B4 femminile amatoriale prevalgono le savonesi Arrigo-Graziani, nel maschile si impongono invece i torinesi Oberto - Vigione. Una domenica di grande battaglia con 20 2x2 misti e 8 4x4 misti con la squadra ligure-milanese Baini-Ronchetti-Filippini-Pomili vittoriose sui torinesi e liguri Oddenino-Furgani-Ciangherotti-Mastromauro e la coppia Villa-Gandolfi a sorpresa prevalere su Filippi-Oddenino.

Un grande successo la manifestazione nel contenitore outdoor Vaf che ha ospitato al palazzetto di Varazze in partnership con Riviera Beach Volley un triangolare Pallavolo Liguria-Garlasco Volley-Sanremo Grafiche Amedeo con la vittoria della neonata Pallavolo Liguria frutto della fusione Cus Genova e Vbc Savona che punta a vincere il campionato di serie C e ambiziosamente negli anni portare in Liguria una squadra di Serie A dopo anni anni.

Intanto Varazze si candida come nuova location per nuovi eventi di beach volley targati Riviera Beach Volley. "Ci siamo sentiti subito a casa - spiega Marri - siamo pronti a portare eventi sia per professionisti che per amatori di massa su tantissimi campi". Appuntamento ora a Laigueglia, dove nella suggestiva cornice di Piazza del Bastione in mezzo ai caratteristici gozzi dei pescatori liguri arriva la nazionale italiana di sitting volley con un collegiale in cui sfiderà in un triangolare una rappresentativa Pallavolo Liguria e Entella Sitting Volley di Chivari con arbitro ufficiale garantito dal Comitato Fipav Liguria guidato dal neoeletto presidente Paolo Bassi.