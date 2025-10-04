Calciomercato. Il Pontelungo svela i colpi sudamericani, ufficiali l'argentino Marcich e il brasiliano Lorenzini Martins

L'annuncio granata:

L’ASD Pontelungo 1949 ha il grande piacere di comunicare di avere raggiunto l’accordo con i seguenti giocatori:

Damian Marcich, difensore, classe 2000

Kaua Lorenzini Martins, centrocampista, classe 2007

Marcich, argentino,difensore centrale, proveniente dal Tortolì Calcio, Eccellenza sarda, nel suo paese ha militato nell’Atletico Platense, dove è cresciuto e nel Deportivo Laferrere. In Italia, già giocatore, sempre in Sardegna, di Bittese e Tuttavista Galtelli

Lorenzini Martins, centrocampista brasiliano, ha vestito nel suo paese, da dove proviene, la maglia dell’Arapongas, nel campionato Paranaense, dove ha effettuato la trafila dal settore giovanile alla prima squadra

La Società, nel ringraziare vivamente l’Agenzia FP Sport Consultants, per la fattiva collaborazione, nel dare ad entrambi il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.