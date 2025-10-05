Calcio, Promozione. La quarta giornata regala un triplo confronto diretto, rotta verso Genova per Savona e Baia Alassio

Definirli derby è un'operazione forzata, ma ben sei incontri della quarta giornata del campionato di Promozione vedranno contrapporsi squadre della provincia di Savona.
L'Albissole proverà a sognare ancora una volta in grande contro il Bragno, così come un Finale in buono spolvero, atteso al Ruffinengo dal Legino. A completare il quadro Ceriale - Pontelungo, la sfida territoriale maggiormente sentita: un match delicata dopo le brutte sconfitte incassate rispettivamente dal Little Club James e dai giallorossi di Alessi.
Il Little sarà l'avversaria odierna del Savona, mentre la Baia Alassio Auxilium dovrà sfoggiare una prestazione d'alto profilo per tentare di rientrare dal campo della capolista Sestrese con un risultato utile.