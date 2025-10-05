Calcio, Prima Categoria B. Tre gare nel pomeriggio, Speranza e Veloce all'esordio interno

Solo tre incontri ma ad alto tasso di savonesità nel pomeriggio dedicato al girone B di Prima Categoria.

Alle 15:00 al "Santuario" e al "Levratto" lo Speranza e la Veloce ospiteranno due team genovesi, alla prima trasferta all'interno del raggruppamento: la Dinamo Apparizione e il Rabona Via dell'Acciaio. Un'opportunità da cogliere per le squadre di Pisano e Ghione, dopo un debutto privo di soddisfazioni.

Alle 17:30 spazio a Sciarbo & Cogo - Olimpic, mentre il programma della seconda giornata si concluderà addirittura il 15 ottobre con il recupero di Old Boys Rensen - Virtus Don Bosco.